Статистика поширення за добу
До лікарень госпіталізували 5 652 людей з вираженими симптомами коронавірусу. Це навіть більше, ніж за учора, коли виявили найбільше смертей за весь час.
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Від ускладнень недуги померли 449 пацієнтів. Натомість видужали 8 520 людей.
Темпи тестувань
За цей самий час здійснили 96 600 тестувань, зокреса:
- методом ПЛР – 45 120;
- методом ІФА – 11 802;
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 39 678.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 625 випадків;
- Вінницька область – 569 випадків;
- Волинська область – 340 випадків;
- Дніпропетровська область – 1527 випадків;
- Донецька область – 757 випадків;
- Житомирська область – 682 випадки;
- Закарпатська область – 270 випадків;
- Запорізька область – 667 випадків;
- Івано-Франківська область – 887 випадків;
- Київська область – 542 випадки;
- Кіровоградська область – 144 випадки;
- Луганська область – 174 випадки;
- Львівська область – 1095 випадків;
- Миколаївська область – 816 випадків;
- Одеська область – 1664 випадки;
- Полтавська область – 633 випадки;
- Рівненська область – 349 випадків;
- Сумська область – 817 випадків;
- Тернопільська область – 403 випадки;
- Харківська область – 1362 випадки;
- Херсонська область – 448 випадків;
- Хмельницька область – 1114 випадків;
- Черкаська область – 271 випадок;
- Чернівецька область – 407 випадків;
- Чернігівська область – 856 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Статистика смертей від коронавірусу в світі / Інфографіка 24 канал