Статистика поширення за добу

До лікарень госпіталізували 5 652 людей з вираженими симптомами коронавірусу. Це навіть більше, ніж за учора, коли виявили найбільше смертей за весь час.

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Від ускладнень недуги померли 449 пацієнтів. Натомість видужали 8 520 людей.

Темпи тестувань

За цей самий час здійснили 96 600 тестувань, зокреса:

  • методом ПЛР – 45 120;
  • методом ІФА – 11 802;
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 39 678.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 625 випадків;
  • Вінницька область – 569 випадків;
  • Волинська область – 340 випадків;
  • Дніпропетровська область – 1527 випадків;
  • Донецька область – 757 випадків;
  • Житомирська область – 682 випадки;
  • Закарпатська область – 270 випадків;
  • Запорізька область – 667 випадків;
  • Івано-Франківська область – 887 випадків;
  • Київська область – 542 випадки;
  • Кіровоградська область – 144 випадки;
  • Луганська область – 174 випадки;
  • Львівська область – 1095 випадків;
  • Миколаївська область – 816 випадків;
  • Одеська область – 1664 випадки;
  • Полтавська область – 633 випадки;
  • Рівненська область – 349 випадків;
  • Сумська область – 817 випадків;
  • Тернопільська область – 403 випадки;
  • Харківська область – 1362 випадки;
  • Херсонська область – 448 випадків;
  • Хмельницька область – 1114 випадків;
  • Черкаська область – 271 випадок;
  • Чернівецька область – 407 випадків;
  • Чернігівська область – 856 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

стастистика смертейСтатистика смертей від коронавірусу в світі / Інфографіка 24 канал