Спад на тлі вихідних: за добу – понад 17 тисяч нових COVID-хворих, госпіталізованих побільшало

Впродовж минулої доби, 6 листопада, в Україні виявили 17 419 випадків захворювання на COVID-19. Серед інфікованих – 1 119 дітей та 195 медпрацівників.

Статистика поширення за добу

До лікарень госпіталізували 5 652 людей з вираженими симптомами коронавірусу. Це навіть більше, ніж за учора, коли виявили найбільше смертей за весь час.

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Від ускладнень недуги померли 449 пацієнтів. Натомість видужали 8 520 людей.

Темпи тестувань

За цей самий час здійснили 96 600 тестувань, зокреса:

методом ПЛР – 45 120;

методом ІФА – 11 802;

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 39 678.

Скільки всього захворіло та померло людей в Україні від COVID-19



Від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 3 075 433 випадки захворювання. Станом на 7 листопада одужало –2 512 75 людей. Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли72 084 мешканців країни.

За весь час провели 14 847 087 ПЛР-тестувань.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 625 випадків;

Вінницька область – 569 випадків;

Волинська область – 340 випадків;

Дніпропетровська область – 1527 випадків;

Донецька область – 757 випадків;

Житомирська область – 682 випадки;

Закарпатська область – 270 випадків;

Запорізька область – 667 випадків;

Івано-Франківська область – 887 випадків;

Київська область – 542 випадки;

Кіровоградська область – 144 випадки;

Луганська область – 174 випадки;

Львівська область – 1095 випадків;

Миколаївська область – 816 випадків;

Одеська область – 1664 випадки;

Полтавська область – 633 випадки;

Рівненська область – 349 випадків;

Сумська область – 817 випадків;

Тернопільська область – 403 випадки;

Харківська область – 1362 випадки;

Херсонська область – 448 випадків;

Хмельницька область – 1114 випадків;

Черкаська область – 271 випадок;

Чернівецька область – 407 випадків;

Чернігівська область – 856 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Статистика смертей від коронавірусу в світі / Інфографіка 24 канал