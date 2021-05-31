Госпіталізації потребували 810 пацієнтів з вираженими симптомами коронавірусної хвороби. Водночас видужали впродовж доби 4 934 людини з підтвердженим COVID-19.

До теми Деякі люди, які перехворіли на COVID-19, можуть виробляти антитіла все життя

За добу протестовано:

Від початку пандемії в Україні зареєстрували 2 202 494 випадки інфікування SARS-CoV-2 (вірусу, що спричиняє COVID-19).

З них станом на 31 травня видужали 2 041 082 людини. Втім, померли від ускладнень хвороби, на жаль, 50 536 пацієнтів.