Госпіталізації потребували 810 пацієнтів з вираженими симптомами коронавірусної хвороби. Водночас видужали впродовж доби 4 934 людини з підтвердженим COVID-19.
До теми Деякі люди, які перехворіли на COVID-19, можуть виробляти антитіла все життя
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 8 822 осіб,
- методом ІФА – 1 176 осіб,
- експрес-тестами – 6 226 осіб.
Статистика захворюваності за добу в регіонах:
- м. Київ – 63
- Вінницька область – 23
- Волинська область – 40
- Дніпропетровська область – 134
- Донецька область – 42
- Житомирська область – 42
- Закарпатська область – 4
- Запорізька область – 69
- Івано-Франківська область – 23
- Київська область – 58
- Кіровоградська область – 3
- Луганська область – 13
- Львівська область – 46
- Миколаївська область – 107
- Одеська область – 17
- Полтавська область – 16
- Рівненська область – 51
- Сумська область – 43
- Тернопільська область – 32
- Харківська область – 68
- Херсонська область – 28
- Хмельницька область – 6
- Черкаська область – 59
- Чернівецька область – 24
- Чернігівська область – 11
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу