Спад захворюваності: в Україні тисяча людей інфікувались COVID-19, одужали – вп'ятеро більше

Станом на 31 травня добова кількість людей в Україні, які захворіли на коронавірус становить 1 002. Від ускладнень хвороби померли 64 пацієнти.

Госпіталізації потребували 810 пацієнтів з вираженими симптомами коронавірусної хвороби. Водночас видужали впродовж доби 4 934 людини з підтвердженим COVID-19.

До теми Деякі люди, які перехворіли на COVID-19, можуть виробляти антитіла все життя

За добу протестовано:

методом ПЛР – 8 822 осіб,

методом ІФА – 1 176 осіб,

експрес-тестами – 6 226 осіб.

Від початку пандемії в Україні зареєстрували 2 202 494 випадки інфікування SARS-CoV-2 (вірусу, що спричиняє COVID-19).

З них станом на 31 травня видужали 2 041 082 людини. Втім, померли від ускладнень хвороби, на жаль, 50 536 пацієнтів.

Статистика захворюваності за добу в регіонах:

м. Київ – 63

Вінницька область – 23

Волинська область – 40

Дніпропетровська область – 134

Донецька область – 42

Житомирська область – 42

Закарпатська область – 4

Запорізька область – 69

Івано-Франківська область – 23

Київська область – 58

Кіровоградська область – 3

Луганська область – 13

Львівська область – 46

Миколаївська область – 107

Одеська область – 17

Полтавська область – 16

Рівненська область – 51

Сумська область – 43

Тернопільська область – 32

Харківська область – 68

Херсонська область – 28

Хмельницька область – 6

Черкаська область – 59

Чернівецька область – 24

Чернігівська область – 11

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу