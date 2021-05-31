Спад захворюваності: в Україні тисяча людей інфікувались COVID-19, одужали – вп'ятеро більше

31 травня 2021 , 05:08
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Джерело:

РНБО України

Станом на 31 травня добова кількість людей в Україні, які захворіли на коронавірус становить 1 002. Від ускладнень хвороби померли 64 пацієнти.

Госпіталізації потребували 810 пацієнтів з вираженими симптомами коронавірусної хвороби. Водночас видужали впродовж доби 4 934 людини з підтвердженим COVID-19. 

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За добу протестовано:

  •  методом ПЛР – 8 822 осіб, 
  • методом ІФА – 1 176 осіб,
  •  експрес-тестами – 6 226 осіб.

Від початку пандемії в Україні зареєстрували 2 202 494 випадки інфікування SARS-CoV-2 (вірусу, що спричиняє COVID-19).

З них станом на 31 травня видужали 2 041 082 людини. Втім, померли від ускладнень хвороби, на жаль, 50 536 пацієнтів.

Статистика захворюваності за добу в регіонах:

  • м. Київ – 63
  • Вінницька область – 23
  • Волинська область – 40
  • Дніпропетровська область – 134
  • Донецька область – 42
  • Житомирська область – 42
  • Закарпатська область – 4
  • Запорізька область – 69
  • Івано-Франківська область – 23
  • Київська область – 58
  • Кіровоградська область – 3
  • Луганська область – 13
  • Львівська область – 46
  • Миколаївська область – 107
  • Одеська область – 17
  • Полтавська область – 16
  • Рівненська область – 51
  • Сумська область – 43
  • Тернопільська область – 32
  • Харківська область – 68
  • Херсонська область – 28
  • Хмельницька область – 6
  • Черкаська область – 59
  • Чернівецька область – 24
  • Чернігівська область – 11

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні


Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Автор: Анастасія Лукашевська