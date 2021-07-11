Актуальна статистика поширення коронавірусу

Також за минулу добу госпіталізували 374 пацієнти з симптомами COVID-19, які потребували медичного нагляду. Водночас видужали 374 людей.

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За добу протестовано:

методом ПЛР – 12 885 осіб,

методом ІФА – 3 296 осіб,

експрес-тестами – 9 175 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 241 043 людини. Станом на 11 липня одужало 2 177 293 пацієнти. Втім, від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 52 597.

Добовий приріст інфікованих в регіонах

м. Київ – 91 випадок;

Вінницька область – 2 випадки;

Волинська область – 2 випадки;

Дніпропетровська область – 35 випадків;

Донецька область – 6 випадків;

Житомирська область – 12 випадків;

Закарпатська область – 0 випадків;

Запорізька область – 12 випадків;

Івано-Франківська область – 5 випадків;

Київська область – 24 випадки;

Кіровоградська область – 3 випадки;

Луганська область – 3 випадки;

Львівська область – 7 випадків;

Миколаївська область – 3 випадки;

Одеська область – 22 випадки;

Полтавська область – 13 випадків;

Рівненська область – 2 випадки;

Сумська область – 5 випадків;

Тернопільська область – 2 випадки;

Харківська область – 18 випадків;

Херсонська область – 10 випадків;

Хмельницька область – 4 випадки;

Черкаська область – 4 випадки;

Чернівецька область – 4 випадки;

Чернігівська область – 1 випадок.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу