Актуальна статистика поширення коронавірусу
Також за минулу добу госпіталізували 374 пацієнти з симптомами COVID-19, які потребували медичного нагляду. Водночас видужали 374 людей.
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За добу протестовано:
- методом ПЛР – 12 885 осіб,
- методом ІФА – 3 296 осіб,
- експрес-тестами – 9 175 осіб.
Добовий приріст інфікованих в регіонах
- м. Київ – 91 випадок;
- Вінницька область – 2 випадки;
- Волинська область – 2 випадки;
- Дніпропетровська область – 35 випадків;
- Донецька область – 6 випадків;
- Житомирська область – 12 випадків;
- Закарпатська область – 0 випадків;
- Запорізька область – 12 випадків;
- Івано-Франківська область – 5 випадків;
- Київська область – 24 випадки;
- Кіровоградська область – 3 випадки;
- Луганська область – 3 випадки;
- Львівська область – 7 випадків;
- Миколаївська область – 3 випадки;
- Одеська область – 22 випадки;
- Полтавська область – 13 випадків;
- Рівненська область – 2 випадки;
- Сумська область – 5 випадків;
- Тернопільська область – 2 випадки;
- Харківська область – 18 випадків;
- Херсонська область – 10 випадків;
- Хмельницька область – 4 випадки;
- Черкаська область – 4 випадки;
- Чернівецька область – 4 випадки;
- Чернігівська область – 1 випадок.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу