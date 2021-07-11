Спад захворюваності: за добу виявили менше ніж 300 хворих на COVID-19

11 липня 2021 , 08:22
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Джерело:

МОЗ

В Україні за минулу добу захворіли на коронавірус 290 людей, серед них 23 дитини та 7 медпрацівників. Від ускладнень коронавірусу померли 5 людей.

Актуальна статистика поширення коронавірусу

Також за минулу добу госпіталізували 374 пацієнти з симптомами COVID-19, які потребували медичного нагляду. Водночас видужали 374 людей.

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За добу протестовано:

  • методом ПЛР – 12 885 осіб,
  • методом ІФА – 3 296 осіб,
  • експрес-тестами – 9 175 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 241 043 людини. Станом на 11 липня одужало 2 177 293 пацієнти. Втім, від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 52 597. 

Добовий приріст інфікованих в регіонах

  • м. Київ – 91 випадок;
  • Вінницька область – 2 випадки;
  • Волинська область – 2 випадки;
  • Дніпропетровська область – 35 випадків;
  • Донецька область – 6 випадків;
  • Житомирська область – 12 випадків;
  • Закарпатська область – 0 випадків;
  • Запорізька область – 12 випадків;
  • Івано-Франківська область – 5 випадків;
  • Київська область – 24 випадки;
  • Кіровоградська область – 3 випадки;
  • Луганська область – 3 випадки;
  • Львівська область – 7 випадків;
  • Миколаївська область – 3 випадки;
  • Одеська область – 22 випадки;
  • Полтавська область – 13 випадків;
  • Рівненська область – 2 випадки;
  • Сумська область – 5 випадків;
  • Тернопільська область – 2 випадки;
  • Харківська область – 18 випадків;
  • Херсонська область – 10 випадків;
  • Хмельницька область – 4 випадки;
  • Черкаська область – 4 випадки;
  • Чернівецька область – 4 випадки;
  • Чернігівська область – 1 випадок.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.


Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Автор: Анастасія Лукашевська