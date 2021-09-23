Спадок Радянського Союзу: в Україні активно поширюються антивакцинальні настрої

Раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я припускали, що глобальна пандемія у світі завершиться приблизно до середини 2022 року. Мовляв, всі країни вакцинують не менше, ніж 70% населення.

Водночас в Україні наразі темпи вакцинації дуже повільні. Попри те, що препаратів – вдосталь.

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Пункти вакцинації повсюди:

в лікарнях;

в торгових центрах;

у виставкових залах.

Антивакцинальні настрої в Україні

Втіх тих, хто отримав 2 дози – лише 12%. Саме такий попит пов'язаний з тим, що за останні 10 років антивакцинальні настрої в Україні дуже посилилися, а кількість вакцинованих постійно зменшувалася.

Насправді це наша хронічна хвороба. Найімовірніше, вона нам дісталась як спадок від Радянського Союзу. Якщо подивитися на пострадянські країни, то в усіх них такі настрої сформувались у 1970 – 1980 роки. Федір Лапій Імунолог

Наприклад, киянин Микола категорично проти щеплень від COVID-19. Ба більше, каже, що востаннє робив ревакцинацію за календарем ще в шкільні роки.

"У мене дружина медик. Вона говорить, що треба спочатку обстежити людину, а потім щось колоти. Зараз вона в декреті, тому не вакцинується", – сказав Микола.

Лікарі агітують не вакцинуватися

Лапій пояснив, що велика частина медперсоналу чине супротив та агітує своїх пацієнтів не прищеплюватися. Утім це проблема не тільки України, а всього світу.

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Такі настрої викликані тим, що люди перестали боятися базових інфекцій, оскільки не стикаються з ними. Експерт відзначив, що серед медичних працівників є ті, які не перевіряють слова, посилання.

Коли, наприклад, авторитет заявляє, що Канада не вакцинує тих, хто перехворів на COVID-19, то мало хто з лікарів перевірятиме ці слова,

– відзначив Лапій.

Тож у Центрі громадського здоров'я періодично інформують співробітників медзакладів та розвіюють поширені міфи.

"Ми зустрічаємось із медпрацівниками, бо іноді на тому рівні, на жаль, бракує актуальної інформації. Ми доводимо всю інформацію до кінцевого споживача і намагаємось розвінчувати міфи, які є", – зауважив завідувач відділу імунізації ЦГЗ Олександр Заіка.

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Поки ці міфи залишаються, а частина лікарів відмовляє від щеплень своїх пацієнтів, вакцина від коронавірусу, яку закупив уряд, просто "скисає". Зокрема у кількох партій Pfizer та Moderna незабаром закінчиться термін дії.