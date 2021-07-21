Прогнози щодо зниження захворюваності коронавірусу на окупованому півострові зовсім невтішні. Про це повідомив так званий заступник міністра охорони здоров'я Антон Лясковський.
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Найбільше навантаження – до 400 осіб на добу. Насамперед "страждає" амбулаторія та стаціонар.
Зраз завантаження у нас близько 3 000 (осіб – 24 канал), на жаль, ліжковий фонд вільний на приблизно 10%,
– сказав "чиновник".
За його словами, тенденції до зниження захворюваності поки немає. Також так звана влада не бачить виходу із ситуації.
"Ми не бачимо, чому б захворюваність могла б знизитися. Ми оцінюємо ситуацію і бачимо, як дотримуються різні протиепідемічні заходи, зокрема в транспорті, як дотримується масковий режим і соціальна дистанція", – сказав Лясковський.
Крім цього, як повідомили у групі "Інформаційний спротив", в лікарнях і аптеках окупованого Криму також спостерігали гострий дефіцит ліків.
Ситуація із коронавірусом в окупованому Криму
- Станом на 17 липня, від початку пандемії на півострові виявили понад 55 тисяч хворих на коронавірус, більш ніж 1,6 тисячі з них – померли, але 47 тисяч вже подолали недугу.
- Щеплення проти недуги зробили 380 тисяч жителів півострова.
- Станом на 21 липня на півострові недугу діагностували у 75 051 людини. На жаль, померли 2 472 людини, одужали – 64 514 хворих.
- 17 липня в окупованому Криму виявили найбільшу кількість нових випадків коронавірусу – 409. Це був рекордний показник зі старту пандемії. З цього часу показники залишаються високими.
- Такі дані повідомляє так звана адміністрація півострова. Підозрюємо, що справжні цифри дещо відрізняються.