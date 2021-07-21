Спалах COVID-19 в окупованому Криму: майже не залишилось вільних ліжок у лікарнях

Через спалах коронавірусної інфекції, в окупованому Криму починає виникати дефіцит ліжкомісць в лікарнях. Нині вони майже всі практично заповнені.

Прогнози щодо зниження захворюваності коронавірусу на окупованому півострові зовсім невтішні. Про це повідомив так званий заступник міністра охорони здоров'я Антон Лясковський.

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Найбільше навантаження – до 400 осіб на добу. Насамперед "страждає" амбулаторія та стаціонар.

Зраз завантаження у нас близько 3 000 (осіб – 24 канал), на жаль, ліжковий фонд вільний на приблизно 10%,

– сказав "чиновник".

За його словами, тенденції до зниження захворюваності поки немає. Також так звана влада не бачить виходу із ситуації.

"Ми не бачимо, чому б захворюваність могла б знизитися. Ми оцінюємо ситуацію і бачимо, як дотримуються різні протиепідемічні заходи, зокрема в транспорті, як дотримується масковий режим і соціальна дистанція", – сказав Лясковський.

Крім цього, як повідомили у групі "Інформаційний спротив", в лікарнях і аптеках окупованого Криму також спостерігали гострий дефіцит ліків.

Ситуація із коронавірусом в окупованому Криму