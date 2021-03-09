Міські лікарні Івано-Франківська переповнені хворими на COVID-19 через спалах захворюваності. Лише від початку березня 2021 року там підтвердили понад тисячу випадків інфікування.

Керівниця Управління охорони здоров'я міської ради Марія Бойко розповіла, що наразі в кількох реанімаційних відділеннях Центральної міської клінічної лікарні 29 пацієнтів перебувають у важкому стані. Водночас майже 70 – 80% з них потребують кисневої терапії.

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Міська клінічна лікарня заповнена хворими на 112%. Лише впродовж доби 8 березня туди госпіталізували 33 пацієнтів, 20 з яких мають пневмонію.

Приблизно 12% всіх госпіталізованих є мешканцями районних центрів. Через це, коли в лікарню привозять хворого у важкому стані, інших пацієнтів доводиться практично виселяти на коридор.

Коли привозять хворого і стан зобов'язує медика класти його на кисневе ліжко, пацієнта, який перебував там раніше і може тимчасово бути без кисню, переводяться у будь-яке інше місце, в тому числі й поруч з палатою,

– розповів керівник Міської клінічної лікарні Тарас Василик.

Ситуація залишається загостреною

Ще важчою є ситуація у Центральній міській клінічній лікарні. Наразі там перебуває 407 пацієнтів. Такий показник складає 110% від усієї кількості місць, які розгорнули в лікарні та перинатальному центрі.

Повністю заповнені навіть 40 додаткових ліжок в обласному кардіоцентрі. Наразі резервів для інших ліжок немає. Така сама ситуація і з персоналом.

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Заступник директора ЦМКЛ Володимир Вовчук розповів, що на сьогодні в лікарні залучили всі резерви. За його словами, там чергують інтерни, а з 7 відділень – у 2 на вихідних чергування закривали хірурги, кардіохірурги й представники інших не терапевтичних спеціальностей.

Мер закликає залучити обласні лікарні

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків вважає, що у медзакладах міста потрібно на деякий час повністю припинити ургентну госпіталізацію хворих, які не заражені коронавірусом. Зокрема, їх планують перенаправляти в обласні лікарні.

Є майже порожні заклади обласного підпорядкування. Чому сьогодні не облаштовують на рівні області додаткові місця у тих закладах, де можна розгорнути додаткові точки,

– заявив очільник міста.

Варто зауважити, що впродовж минулого тижня від COVID-19 там померли 28 людей. В Івано-Франківську такий показник є рекордним від початку пандемії.

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