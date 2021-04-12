Спалах COVID в Індії: призупинено експорт Ремдесивіру

Індія призупинила експорт препарату Ремдесивір, що застосовується при лікуванні від коронавірусу, через зростання захворюваності на коронавірусну інфекцію.

Індія вийшла на друге місце в світі за кількістю заражень COVID-19. У МОЗ країни повідомляють, що за минулу добу зафіксували понад 168 тисяч нових хворих, а 904 людини померли.

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Всього з початку пандемії в Індії коронавірусом захворіли близько 13,53 мільйона людей. Через зростання рівня захворюваності – зріс попит на ін’єкційний препарат Ремдесивір в Індії.

Так, в Індії до цього часу цей препарат активно використовувався для лікування пацієнтів з коронавірусом.

Уряд заборонив експорт інʼєкційного "Ремдесивіру" і його активних фармацевтичних інгредієнтів, доки ситуація не покращиться,

– заявив уряд Індії.

Нагадаємо, що згідно з угодою з Gilead Sciences (США), сім індійських компаній виробляють інʼєкційний Ремдесивір. Препарат, який розробляли для боротьби з вірусом Ебола, схвалили у США та Євросоюзі.

До слова, у жовтні 2020 року ВООЗ назвала Ремдесивір неефективним, у Європейському товаристві інтенсивної терапії закликали не давати препарат хворим у важкій формі.