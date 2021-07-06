Померли кілька стареньких: виявили спалах COVID-19 у пансіонаті в Кривому Розі
6 липня 2021 , 18:22Читать новость на русском
У Кривому розі зафіксували спалах коронавірусу в пансіонаті для літніх людей "Турбота улюблених". Наразі там вже померли кілька жителів установи.
Цей пансіонат розташований на вулиці Рилєєва, 4а. Про спалах повідомили 2 липня.
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Скільки інфікованих і померлих
Померли 5 підопічних пансіонату, тобто всі вони є літніми людьми. Загалом в закладі захворіли 14 осіб.
Серед інфікованих був лише 1 працівник пансіонату. Фахівці Обласного центру контролю та профілактики захворювань почали там проводити протиепідеміологічні заходи.
Однак у повідомленні зазначили, що в області хороша динаміка коронавірусу. Кількість інфікованих стабільно зменшується з кожним днем.Зверніть увагу! Двоє українських політв'язнів в Росії Сервет Газієв і Ерфан Османов могли захворіти на COVID-19. Бранці Кремля не могли прийти на засідання суду через високу температуру. На судді зачитали довідку з СІЗО за 24 червня, де мовиться, що в чоловіків ГРВІ. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.