Померли кілька стареньких: виявили спалах COVID-19 у пансіонаті в Кривому Розі

У Кривому розі зафіксували спалах коронавірусу в пансіонаті для літніх людей "Турбота улюблених". Наразі там вже померли кілька жителів установи.

Цей пансіонат розташований на вулиці Рилєєва, 4а. Про спалах повідомили 2 липня.

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Скільки інфікованих і померлих

Померли 5 підопічних пансіонату, тобто всі вони є літніми людьми. Загалом в закладі захворіли 14 осіб.

Серед інфікованих був лише 1 працівник пансіонату. Фахівці Обласного центру контролю та профілактики захворювань почали там проводити протиепідеміологічні заходи.

Однак у повідомленні зазначили, що в області хороша динаміка коронавірусу. Кількість інфікованих стабільно зменшується з кожним днем.