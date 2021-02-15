Члени місії ВООЗ, які досліджували виникнення COVID-19 в китайському місті Ухань, виявили свідчення того, що епідемія могла розпочатися раніше ніж вважали. Тепер фахівці шукають доступ до зразків крові, який Китай поки що не надав їм.

Місія Всесвітньої організації охорони здоров'я в Китаї виявила кілька ознак широкого розповсюдження коронавірусу в Ухані у 2019 році. Про це розповів слідчий місії Пітер Бен Ембарек.

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Коли в Ухані розпочалася епідемія

Фахівці з'ясували, що понад десяток штамів вірусу існував в Ухані вже в грудні 2019 року. Вони поспілкувалися з першим пацієнтом, про інфікування якого заявили чиновники. 40-річний офісний працівник сказав, що розповів про своє зараження ще 8 грудня. До речі, жодної історії подорожей у нього не було.

Вірус широко циркулював у грудні в Ухані, що є новою знахідкою,

– заявив Ембарек.

У грудні 2019 року китайські вчені представили 174 випадки коронавірусу в районі Уханю та за його межами. З них 100 були підтверджені лабораторними тестами, 74 – шляхом клінічного діагнозу захворювання пацієнта.

Це означає, що лікарі виявляли лише тих людей, які хворіли на коронавірус у важкій формі. Тому якщо врахувати й потенційно легкий перебіг захворювання, то на кінець 2019 року в Ухані були принаймні 1000 хворих на COVID-19.

Крім того, за словами Ембалека, фахівці ВООЗ виявили 13 різних мутацій коронавірусу, які існували в грудні. Їхнє відстеження може допомогти встановити географію й час поширення коронавірусу до спалаху.

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