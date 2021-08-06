Причина – Дельта

В ефірі одного телеканалу очільник МОЗ сказав, що через штам Дельта новий спалах може виникнути у будь-який момент.

До теми Рекордна кількість: в Україні за добу вакцинували майже 170 тисяч людей

Ляшко вкотре нагадав, що Дельта значно інтенсивніший, ніж попередні варіанти коронавірусу.

Віктор Ляшко “Сьогодні у нас є штам Дельта – він значно інтенсивніше вражає людей, передається від людини до людини, тому спалах може бути в будь-який момент”.

Він додав, що нинішня динаміка захворюваності практично ідентична тій, що була минулого року.

Віктор Ляшко пригадав, що до кінця серпня 2020 року в країні реєстрували близько 2,5 тисячі випадків.

У вересні почався більший підйом, і спалахи були десь у вересні-жовтні,

– додав Ляшко.

Три сценарії нової хвилі COVID-19

У Міністерстві охорони здоров'я напрацьовують 3 плани перебігу третьої хвилі коронавірусу: оптимальний, помірний та песимістичний . Наразі відомство готує місця "з киснем".

. Наразі відомство готує місця "з киснем". Впродовж минулої доби в Україні захворіли на коронавірус 1081 людина – кілька днів в країні зростає захворюваність.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили 2 257 478 людей. Жертвами недуги стали 53 065 громадяни країни.

Штам Дельта підтвердили у 150 випадках інфікування. Зокрема, 52 випадки – у Тернополі.



Що відомо про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Актуально Ціллю Дельти в Україні можуть стати діти, – лікар