Спалах може бути в будь-який момент: Ляшко про ситуацію з COVID-19
Джерело:НВ
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко вважає, що наразі в Україні поступово зростає захворюваність на COVID-19. Тож, новий спалах можна очікувати в будь-який момент.
Причина – Дельта
В ефірі одного телеканалу очільник МОЗ сказав, що через штам Дельта новий спалах може виникнути у будь-який момент.
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Ляшко вкотре нагадав, що Дельта значно інтенсивніший, ніж попередні варіанти коронавірусу.
Віктор Ляшко
“Сьогодні у нас є штам Дельта – він значно інтенсивніше вражає людей, передається від людини до людини, тому спалах може бути в будь-який момент”.
Він додав, що нинішня динаміка захворюваності практично ідентична тій, що була минулого року.
Віктор Ляшко пригадав, що до кінця серпня 2020 року в країні реєстрували близько 2,5 тисячі випадків.
У вересні почався більший підйом, і спалахи були десь у вересні-жовтні,
– додав Ляшко.
Три сценарії нової хвилі COVID-19
- У Міністерстві охорони здоров'я напрацьовують 3 плани перебігу третьої хвилі коронавірусу: оптимальний, помірний та песимістичний. Наразі відомство готує місця "з киснем".
- Впродовж минулої доби в Україні захворіли на коронавірус 1081 людина – кілька днів в країні зростає захворюваність.
- За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили 2 257 478 людей. Жертвами недуги стали 53 065 громадяни країни.
- Штам Дельта підтвердили у 150 випадках інфікування. Зокрема, 52 випадки – у Тернополі.
Що відомо про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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