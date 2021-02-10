Спалах сальмонельозу у студентському гуртожитку Луцька: є госпіталізовані
У студентському гуртожитку Луцького національного технічного університету спалахнув сальмонельоз. До лікарень госпіталізували 5 студентів.
Джерело:Волинський лабораторний центр МОЗ
Госпіталізовані студенти перебувають у стані середньої важкості. Вони надійшли до лікарні з симптомами гострої кишкової інфекції.
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Результати бактеріологічного обстеження встановили наявність сальмонели.
В їдальнях та інших закладах громадського харчування пацієнти не харчувалися. Епідеміологи вже провели епідеміологічне розслідування.
Причини спалаху сальмонельозу у гуртожитку Луцька
- Спалах має побутовий характер.
- Хворі споживали м'ясні страви домашнього приготування.
- Студенти розповіли, що їжа зберігалася в холодильнику.
У повідомленні лабораторного центру також йдеться, що рівень сальмонельозу в області зростає і це "стало серйозною загрозою епідблагополуччя населення".
Згідно з даними факторного аналізу, 22% пацієнтів пов’язують виникнення хвороби з вживанням м’ясних продуктів, 38% – з вживанням яєць, 21% – з вживанням кулінарних виробів.
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