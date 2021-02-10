Спалах сальмонельозу у студентському гуртожитку Луцька: є госпіталізовані

У студентському гуртожитку Луцького національного технічного університету спалахнув сальмонельоз. До лікарень госпіталізували 5 студентів.

Госпіталізовані студенти перебувають у стані середньої важкості. Вони надійшли до лікарні з симптомами гострої кишкової інфекції.

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Результати бактеріологічного обстеження встановили наявність сальмонели.

В їдальнях та інших закладах громадського харчування пацієнти не харчувалися. Епідеміологи вже провели епідеміологічне розслідування.

Сальмонельоз – що це? Це захворювання з групи кишкових інфекцій, які передаються від тварин, хворої людини або носія інфекції фекально-оральним шляхом. Паличка роду сальмонел дуже стійка до дії чинників зовнішнього середовища і здатна виживати при досить високих температурах. Джерелом зараження є в основному тварини й птахи.

Причини спалаху сальмонельозу у гуртожитку Луцька

Спалах має побутовий характер.

Хворі споживали м'ясні страви домашнього приготування.

Студенти розповіли, що їжа зберігалася в холодильнику.

У повідомленні лабораторного центру також йдеться, що рівень сальмонельозу в області зростає і це "стало серйозною загрозою епідблагополуччя населення".

Згідно з даними факторного аналізу, 22% пацієнтів пов’язують виникнення хвороби з вживанням м’ясних продуктів, 38% – з вживанням яєць, 21% – з вживанням кулінарних виробів.