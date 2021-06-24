Вживання в їжу молочного шоколаду щодня звучить як рецепт для збільшення ваги. Але нове дослідження жінок в постменопаузі показало, що вживання концентрованої кількості шоколаду зранку може допомогти знизити рівень цукру в крові та змусити організм спалювати жир.

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Щоб дізнатися про наслідки вживання молочного шоколаду в різний час дня, дослідники провели рандомізоване контрольоване перехресне дослідження за участю 19 жінок в постменопаузі. Вони споживали 100 грамів шоколаду зранку (впродовж години після пробудження) або вночі (впродовж години перед сном).

Результати дослідження:

Ранкове або нічне вживання шоколаду не привело до збільшення ваги;

Вживання шоколаду зранку або ввечері може вплинути на голод і апетит, склад мікробіоти, сон і багато іншого;

Високе споживання шоколаду в ранкові години може допомогти спалити жир і знизити рівень глюкози в крові.

Вечірній або нічний шоколад змінив метаболізм на наступний ранок після відпочинку і фізичних вправ.

Наші результати підкреслюють, що не тільки те, що ми їмо, але і коли ми їмо, може впливати на фізіологічні механізми, які беруть участь в регуляції ваги тіла,

– розповів один з дослідників Френк А. Дж. Шеєр.

Попри збільшення споживання калорій, доброволиці не набирали вагу. Результати показують, що шоколад знижує споживання енергії ad libitum, що в попередніх дослідженнях узгоджується зі зниженням голоду, апетиту і тяги до солодкого.

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