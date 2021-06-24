Спалює жир: виявили несподівану властивість шоколаду
Джерело:FASEB
Нове дослідження жінок в постменопаузі показало, що вживання концентрованої кількості шоколаду зранку може допомогти організму спалити жир. А також знизити рівень цукру в крові.
Вживання в їжу молочного шоколаду щодня звучить як рецепт для збільшення ваги. Але нове дослідження жінок в постменопаузі показало, що вживання концентрованої кількості шоколаду зранку може допомогти знизити рівень цукру в крові та змусити організм спалювати жир.
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Щоб дізнатися про наслідки вживання молочного шоколаду в різний час дня, дослідники провели рандомізоване контрольоване перехресне дослідження за участю 19 жінок в постменопаузі. Вони споживали 100 грамів шоколаду зранку (впродовж години після пробудження) або вночі (впродовж години перед сном).
Результати дослідження:
- Ранкове або нічне вживання шоколаду не привело до збільшення ваги;
- Вживання шоколаду зранку або ввечері може вплинути на голод і апетит, склад мікробіоти, сон і багато іншого;
- Високе споживання шоколаду в ранкові години може допомогти спалити жир і знизити рівень глюкози в крові.
- Вечірній або нічний шоколад змінив метаболізм на наступний ранок після відпочинку і фізичних вправ.
Наші результати підкреслюють, що не тільки те, що ми їмо, але і коли ми їмо, може впливати на фізіологічні механізми, які беруть участь в регуляції ваги тіла,
– розповів один з дослідників Френк А. Дж. Шеєр.
Попри збільшення споживання калорій, доброволиці не набирали вагу. Результати показують, що шоколад знижує споживання енергії ad libitum, що в попередніх дослідженнях узгоджується зі зниженням голоду, апетиту і тяги до солодкого.Піклуватись про себе потрібно завжди! А допоможуть у цьому антибактеріальні вологі серветки Smile Antibacterial. Завдяки вмісту Д-пантенолу, вітамінів і соку подорожника вони не пересушують шкіру рук та знищують до 99% бактерій.