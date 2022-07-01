Спека в Україні: як пережити температурні рекорди без шкоди для здоров'я

Вираз "ця спека мене вбиває" – не просто вислів. Медики підтверджують, що через високу температуру повітря щорічно помирають тисячі людей.

За інформацією CDC, щорічно понад 700 людей помирають від сильної спеки, а у Великій Британії Англії в середньому фіксують 2000 смертей, пов'язаних зі спекою.

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Як пережити спеку

Пийте багато води, навіть якщо не відчуваєте спраги. У спеку організм втрачає багато рідини, бо ми пітніємо, щоб охолоджуватися. Деяким людям не можна багато пити. У цьому випадку потрібно порадитися з лікарем, як не переборщити у спеку.

Якщо є можливість, залишайтеся в приміщеннях, де є кондиціонер. Це найзручніший спосіб побороти спеку. Якщо вдома важко підтримувати нормальну температуру, можна піти в громадські місця із кондиціюванням повітря, кафе чи бібліотеки.

Закрийте штори в кімнатах, вікна яких виходять на сонячний бік, це допоможе зменшити температуру.

Не покладайтеся на вентилятор як основний пристрій для охолодження під час сильної спеки. При високих температурах він не охолоджує, а лише ганяє гаряче повітря.

Охолоджуйте тіло: намочіть рушник і обітріться, опускайте ноги в холодну воду і приймайте прохолодний (не холодний!) душ. Також можна одягнути мокру футболку

Не виходьте на вулицю у найспекотніший час дня, приблизно з 11:00 до 15:00 (у різних місцях цей період може відрізнятися). Якщо все ж таки потрібно вийти, надягніть капелюх або кепку, використовуйте сонцезахисний крем з SPF мінімум 30, візьміть пляшечку води і переміщайтеся в тіні.

Носіть світлий вільний одяг з натуральних тканин, таких як бавовна та льон. Вона пропускає повітря і швидко сохне, так ви менше будете пітніти.

Їжте частіше й невеликими порціями. Спека – час для холодних закусок, наприклад, салатів, холодного борщу, овочів та фруктів.

Перенесіть заняття спортом на вулиці або роботу в саду на пізній вечір або ранок, коли прохолодніше. При інтенсивних навантаженнях у спеку організм швидше втрачає рідину, через це може виникнути зневоднення.

Ніколи нікого не залишайте у закритому автомобілі, особливо, дітей чи тварин.

Для кого спека найнебезпечніша

Під час спеки погано майже всім, але є люди, для яких вона несе смертельну загрозу: люди 65 років і старше; люди з хронічними або серйозними захворюваннями, включаючи захворювання серця чи легень, діабет, захворювання нирок, хворобу Паркінсона та деякі психічні розлади; ті, кому важко регулювати температуру тіла, – маленькі діти, люди, прикуті до ліжка, люди з наркотичною чи алкогольною залежністю, із хворобою Альцгеймера.