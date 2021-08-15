У процесі розвитку, життя і процесів старіння все людські клітини накопичують мутації, що призводить до так званого мозаїцизму. Це стан, при якому різні клітини однієї й тієї ж людини мають різні послідовності ДНК або генетичний склад.

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Мозаїцизм зустрічається у кожної людини, але в основному він непомітний. Але якщо кількість аномальних клітин починає перевищувати кількість нормальних, то це може привести до захворювань.

Коли мозаїцизм зустрічається в сперматозоїдах або яйцеклітинах людини, мутації можуть торкнутися не лише чоловіка чи жінку, а й наступні покоління.

Дослідники з Інституту геномної медицини й Медичної школи Сан-Дієго Каліфорнійського університету виявили, що мутації сперматозоїдів сприяють виникненню таких розладів, як аутизм і епілепсія.

Як часто зустрічаються подібні мутації

Ми виявили, що кожен еякулят від чоловіка показує в середньому 30 мутацій. Майже всі вони були виявлені в серійних вибірках в період від 6 до 12 місяців, тоді як більшість мутацій були повністю відсутні в зразках слини або крові,

– сказав співавтор дослідження Сяосю Ян.

Це вказує на те, що подібні мутації обмежуються сперматозоїдами.

Згідно з дослідженням, мутації у своїй спермі може мати кожен п'ятнадцятий чоловік.

Ми думаємо, що ці мутації створюють істотний тягар для здоров'я людини, потенційно викликаючи 15% випадків розладу аутистичного спектра, вроджених вад серця і важких дитячих захворювань,

– йдеться в повідомленні.

Свої подальші дослідження автори зосередять на виявленні причин подібних мутацій.