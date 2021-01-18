Вчені виявили в ДНК сперматозоїдів батьків специфічні біомаркери, які потенційно можуть свідчити про ризик розвитку розладів аутистичного спектра (аутизму) у дітей.

У новому дослідженні автори хотіли дізнатися, чи існує зв'язок між епігенетичними змінами у батьків і ризиком розвитку аутизму у дітей, пише Springer.

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Що таке епігенетика

Епігенетика вивчає зміни в ДНК, які не зачіпають сам генетичний код, але впливають на те, як організм його зчитує. Епігенетичні фактори можуть бути пов'язані з добре вивченою причиною аутизму – віком батьків. Відомо, що з віком батька зростає ризик аутизму у дитини.

Як відбувалося дослідження

У цьому дослідженні взяли участь 13 батьків, у дітей яких діагностували розлади аутистичного спектра, і 13 батьків дітей без цих розладів. Вчені проаналізували геном сперматозоїдів учасників дослідження і виявили 805 специфічних ділянок ДНК, які розрізнялися у двох групах.

Епігенетика та аутизм

Під час наступного етапу дослідження вчені спробували передбачити за епігенетичними змінами в ДНК 18 чоловіків, у кого з них є діти з аутизмом. Для цього вони скористалися своїми даними про біомаркери. Точність цього методу склала 90%: тільки для двох чоловіків відповіді були неправильними.

Це невелике дослідження провели для підтвердження гіпотези про роль епігенетичних факторів у ризику розвитку аутизму. Його дані вимагають підтвердження в більших наукових роботах. Зараз та ж група вчених перевіряє це на групі в 100 осіб.