Лікар призначає аналіз, щоб знайти причину безпліддя або перевірити, чи спрацювала вазектомія – вид контрацепції, при якій у чоловіка перекривають трубки, по яких рухаються сперматозоїди.

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Як підготуватися до тестування

Для діагностики безпліддя: вас можуть попросити утриматися від алкоголю та еякуляції протягом 2 – 5 днів до аналізу. Після вазектомії: вам можуть порадити еякулювати кожні 3 – 4 дні, щоб очистити статеві шляхи від сперми.

Як проводять тестування

Для аналізу потрібен зразок сперми. Доктор проведе вас в спеціальну кімнату для мастурбації, де ви зберете свою сперму в контейнер. Якщо це суперечить вашим релігійними та іншими переконаннями, скажіть про це лікареві. Можливо, він запропонує зібрати сперму під час сексу за допомогою спеціального презерватива.

Що означають результати

В ході аналізу перевіряють:

об'єм сперми - під час еякуляції виходить від 1,5 до 5 мілілітрів сперми (приблизно одна чайна ложка). У маленькому об'ємі сперми менше сперматозоїдів. Надлишок насінної рідини знижує концентрацію сперматозоїдів;

кількість сперматозоїдів в спермі – їх має бути не менше 15 мільйонів на 1 мілілітр сперми. Чим менше сперматозоїдів, то нижча ймовірність, що настане вагітність;

рухливість сперматозоїдів – мінімум 50% сперматозоїдів повинні залишатися рухливими через годину після еякуляції. Їхня рухливість оцінюють за шкалою від 0 до 4, де 3 – 4 – це хороший показник;

форму сперматозоїдів – понад 50% сперматозоїдів мають бути нормального розміру, форми та довжини;

білі клітини крові в спермі (еритроцити) – їх має бути менше 1 мільйона на мілілітр сперми. Якщо більше, то це може вказувати на інфекцію.

Щоб результати аналізу були точними, спермограму потрібно проводити мінімум двічі з інтервалом у 2 – 3 тижні.