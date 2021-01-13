Дослідники зі США виявили, що спілкування з котами допомагає дітям з аутизмом покращити емпатію і знизити тривожність.

Дослідження показують, що дітям з аутизмом корисно спілкуватись з собаками. Вчені з Дослідницького центру взаємодії людини й тварин, Коледжу ветеринарної медицини, Університету Міссурі та Інституту старіння Бенджаміна Роуза (США) з'ясували, на скільки корисним для дітей з цим розладом є спілкування котами. Дослідження опубліковане у журналі Pediatric Nursing.

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Вчені спостерігали за сім'ями, які виховують дітей з аутизмом віком від 6 до 14 років. У жодній з родин не було котів й вчені аналізували звичайну поведінку дітей впродовж 18 тижнів. Потім родинам дали на перетримку по 1 котові зі спокійним темпераментом, після чого за сім'ями спостерігали ще 18 тижнів.

Впродовж усього дослідження вчені оцінювали соціальні навички, рівень занепокоєння і тривожності дітей, а також їхню (і батьків) прихильність до тварин.

Результати експерименту:

Після того, як в будинку з'являлася кішка, діти демонстрували виший рівень емпатії й меншу тривожність.

У хлопчиків рідше виникала проблемна поведінка, вони стали менш гіперактивними й неуважними.

Батьки повідомили, що діти сильно прив'язувалися до вихованців. Ба більше, зв'язок з твариною формувалася відразу після того, як в будинку з'являвся кіт. У міру зростання цього зв'язку рівень тривожності дитини знижувався.

Ми виявили, що головна перевага цих тварин-компаньйонів – їхнє беззастережне прийняття. Деякі діти з аутизмом можуть мати сенсорні проблеми або бути чутливими до гучних звуків, а кішка є гідною кандидатурою, яка втішає за допомогою своєї заспокійливої присутності,

– розповіла провідна авторка дослідження Гретхен Карлайл.

Оскільки не всі сім'ї з дітьми з аутизмом можуть завести собаку, компаньйон у вигляді кота може стати хорошою альтернативою.