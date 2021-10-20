Ці висновки ставлять під сумнів твердження, що використання порнографії неминуче призводить до погіршення відносин.

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Для свого дослідження вчені вивчили два набори даних, які зібрали три незалежні лабораторії. Вони загалом включали інформацію про 761 гетеросексуальну пару.

Коли перегляд порнографії покращує стосунки

Після аналізу даних дослідники виявили позитивну залежність між спільним переглядом порнографії та якістю стосунків. Партнери, які часто дивилися порнографію разом, мали тенденцію мати кращі стосунки та сексуальне задоволення у порівнянні з партнерами, які цього не робили.

Якість інтимного життя не погіршується і в тих пар, в яких ніхто з партнерів не дивиться порно.

Коли перегляд порнографії погіршує стосунки

Перегляд фільмів для дорослих пов'язаний з незадоволеністю відносинами тільки тоді, коли ним займається хтось один.

Наше дослідження показує, що чим більше людина використовує порнографію наодинці, тим гірше якість її відносин, але тільки тоді, коли її партнер рідко або ніколи не використовує порнографію,

– зазначили науковці.

Вчені не вважають результати свого дослідження вичерпними. Вони хочуть підтвердити причинно-наслідковий зв'язок за допомогою експериментів, в ході яких пари будуть з різною частотою дивитися порно разом або наодинці.