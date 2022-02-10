Спірний експеримент: ґаджети на ніч не завжди погіршують сон

Американським ученим вдалося довести, що короткостроковий перегляд телевізора або використання інших ґаджетів перед сном може позитивно впливати на людину.

Хоча їхні результати виглядають такими, що суперечать здоровому глузду, вони впевнені, – головне, щоб електронні пристрої сприяли розслабленню, а мозок не працював "в режимі багатозадачності".

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Як ґаджети впливають на сон

Тож вчені вирішили провести експерименти, щоб оцінити активність мозку та якість сну після різних впливів від ґаджетів.

Перший експеримент – вдома

У ньому взяли участь 58 дорослих людей, які вели звичну життєдіяльність. Для оцінки якості сну – загальної тривалості та фаз швидкого та повільного сну – використовували портативну електроенцефалограму (ЕЕГ).

За годину до сну учасники могли дивитися телевізор, переглядати телефон тощо. Вони фіксували лише місце використання ґаджета (у вітальні або вже лежачи в ліжку), а також свою багатозадачність (чи був увімкнений телевізор паралельно з телефоном, планшетом тощо).

Результати виявилися дуже несподіваними. Вчені не помітили негативного впливу цифрових пристроїв на якість сну, а також зафіксували, що деякі учасники раніше лягали спати.

Ґаджети перед сном: за чи проти Хоча більшість людей завжди використовують ґаджети перед сном, лікарі все ж таки рекомендують утриматися від екранного часу хоча б на годину перед відпочинком. По-перше, регулярне "залипання" в екрані може призводити до безсоння, а по-друге – забирає дорогоцінні години сну.

Головною умовою, що сприяє цим результатам, виявився короткий період взаємодії з пристроєм, а також відсутність багатозадачності. Коли учасники довго дивилися телевізор або використовували інші екрани, переваги швидко зникали, підкреслили автори.

Другий експеримент – у лабораторії

У ньому вчені змоделювали суворі умови сну у лабораторії для 32 молодих людей. Після ночі адаптації з пристроєм ЕЕГ, учасникам запропонували 3 сценарії.

У першу ніч провели ґаджет-детокс; у другу – протягом 30 хвилин їм давали послухати подкаст для розслаблення; а третьої ночі дозволили протягом пів години використовувати соціальні мережі в смартфоні.

Найбільші переваги відзначили у другій групі, де учасники слухали вправи на розслаблення. Тим часом використання соціальних мереж не призвело до будь-якої значущої зміни якості сну добровольців.

Замість висновків

Утім вчені рекомендують: завжди лягати спати вчасно, використовувати ґаджети тільки на короткий період і не робити кілька справ одночасно (дивитися телевізор, відповідати на повідомлення тощо).

У будь-якому випадку, тільки подальші масштабніші дослідження дозволять оцінити, як вплив ґаджетів позначиться на людях різного віку та стану здоров'я у довгостроковій перспективі.

Цікаво Лише 3 секунди вправ на добу збільшують м'язи: результати "лінивого" експерименту

Наприклад, в іншій роботі повідомляється, що година додаткового сну допомагає різко скоротити споживання калорій на наступний день. На постійній основі така звичка допомагає схуднути без жодних зусиль до 12 кілограмів за 3 роки.