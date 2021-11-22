Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу 22 листопада. Міністр уточнив, працівників яких сфер стосуватимуться нові правила.

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Як повідомив глава відомства, тепер обов'язковій вакцинації підлягатимуть, окрім інших, ще й:

працівники підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;

працівники установ та закладів, що надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів;

працівники підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави.

Тож міністр закликав представників цих професій якнайшвидше вакцинуватися.

Не відкладайте все на останній день або тиждень. Зробіть щеплення сьогодні. Це захистить вас та ваших рідних,

– підкреслив Ляшко.

Обов'язкова вакцинація: передумови

В Україні з 8 листопада набув чинності наказ МОЗ щодо затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковій вакцинації. Згідно з наказом, йому підлягають співробітники:

центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;

місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів;

установ вищої, післядипломної, професійної передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, зокрема спеціальної, дошкільної, позашкільної освіти, установ спеціалізованої освіти та установ незалежно від типу і форми власності.

Раніше казав, що до списку професій для обов'язкової вакцинації планують включити медиків.

Увага! Працювати без щеплення представникам професій із цього списку дозволено лише за наявності абсолютних протипоказань до проведення щеплень.



Нещеплених мають відстороняти від роботи без збереження зарплати.