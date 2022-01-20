За словами сина співачки, Гана Горка не вірила у конспірологічні теорії щодо коронавірусу та вакцинації. Жінка "надавала перевагу тому, щоб заразитись COVID-19, ніж вакцинуватись".

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Філософія полягала в тому, що вона більше надавала перевагу тому, щоб заразитись ковідом, ніж вакцинуватись. Ні про які мікрочипи чи щось подібне вона не казала,
– розповів син співачки Ян Рек.

Горку намагались переконати зробити щеплення, але це було марно. На подібні розмови Гана реагувала дуже емоційно.

Співачка раділа, коли захворіла на COVID-19

  • Все почалося з того, що син та чоловік співачки інфікувались коронавірусом наприкінці грудня.
  • Вони обоє вакциновані, хвороба перебігала легко, тож лікування проходило вдома.
  • Проте Гана від них не ізолювалася. За рекомендаціями лікарів, вона не мала контактувати з інфікованими тиждень після позитивного діагнозу. Але співачка не відходила від рідних.

Гана Горка задихнулась у себе вдома

Гана планувала захворіти, щоб отримати COVID-сертифікат, необхідний для входу в деякі заклади, зокрема у кіно, бари й кафе. За 2 дні до смерті Горка написала, що одужує.

Тепер можна буде піти в театр, сауну чи на концерт,
– розповідала жінка.

Вранці в неділю, в день своєї смерті, співачка розповіла близьким, що почувається краще та одягнулась для прогулянки. Але раптом у неї заболіла спина й вона прилягла у спальні.

Через десять хвилин все скінчилось. Вона задихнулась,
– згадав Ян Рек.

На момент смерті співачці було 57 років.