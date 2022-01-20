Навмисне заразилася коронавірусом: в Чехії померла невакцинована співачка

Коронавірус забрав життя чеської народної співачки Гани Горки. Вона не була вакцинована та хотіла перехворіти на COVID-19, щоб отримати сертифікат та відвідувати заклади.

За словами сина співачки, Гана Горка не вірила у конспірологічні теорії щодо коронавірусу та вакцинації. Жінка "надавала перевагу тому, щоб заразитись COVID-19, ніж вакцинуватись".

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Філософія полягала в тому, що вона більше надавала перевагу тому, щоб заразитись ковідом, ніж вакцинуватись. Ні про які мікрочипи чи щось подібне вона не казала,

– розповів син співачки Ян Рек.

Горку намагались переконати зробити щеплення, але це було марно. На подібні розмови Гана реагувала дуже емоційно.

Співачка раділа, коли захворіла на COVID-19

Все почалося з того, що син та чоловік співачки інфікувались коронавірусом наприкінці грудня.

Вони обоє вакциновані, хвороба перебігала легко, тож лікування проходило вдома.

Проте Гана від них не ізолювалася. За рекомендаціями лікарів, вона не мала контактувати з інфікованими тиждень після позитивного діагнозу. Але співачка не відходила від рідних.

Гана Горка задихнулась у себе вдома

Гана планувала захворіти, щоб отримати COVID-сертифікат, необхідний для входу в деякі заклади, зокрема у кіно, бари й кафе. За 2 дні до смерті Горка написала, що одужує.

Тепер можна буде піти в театр, сауну чи на концерт,

– розповідала жінка.

Вранці в неділю, в день своєї смерті, співачка розповіла близьким, що почувається краще та одягнулась для прогулянки. Але раптом у неї заболіла спина й вона прилягла у спальні.

Через десять хвилин все скінчилось. Вона задихнулась,

– згадав Ян Рек.

На момент смерті співачці було 57 років.