Спочатку українців щепитимуть вакциною Pfizer, а потім – AstraZeneca: Ляшко
Вакцинація в Україні проти коронавірусу розпочнеться у лютому 2021 року. Спочатку в країну надійде партія вакцин від Pfizer-BioNTech.
Джерело: "Прямий"
В ефірі телеканалу "Прямий" головний санлікар країни та заступник очільника МОЗ Віктор Ляшко розповів про порядок постачання вакцин в Україну.
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Оскільки спершу в Україну надійде партія вакцин від Pfizer-BioNTech, то імунізація груп ризику розпочнеться саме з цих препаратів.
Потім Україна отримає партію вакцин виробництва AstraZeneca у розмірі майже 4 мільйонів доз. Вона повинна надійти у розмірі близько 4 мільйонів до кінця другого кварталу 2021 року.
Що ще розповів Ляшко
- Санлікар вкотре наголосив, що вакцинація розпочнеться з медичних працівників та інших робітників, які працюють із хворими на коронавірус в лікарнях.
- Під час наступного етапу вакцинуватимуть працівників екстреної медичної допомоги. У першу чергу – диспетчерів, а в другу – бригади, які виїжджають на виклики пацієнтів з COVID-19.
- Вакцина AstraZeneca повинна отримати прекваліфікацію Всесвітньої організації охорони здоров'я вже на цьому тижні.
- МОЗ очікує підписання очільником МОЗ Максимом Степановим договорів щодо постачання вакцини за бюджетні кошти.
План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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