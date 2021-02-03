Спочатку українців щепитимуть вакциною Pfizer, а потім – AstraZeneca: Ляшко

Вакцинація в Україні проти коронавірусу розпочнеться у лютому 2021 року. Спочатку в країну надійде партія вакцин від Pfizer-BioNTech.

Джерело: "Прямий"

В ефірі телеканалу "Прямий" головний санлікар країни та заступник очільника МОЗ Віктор Ляшко розповів про порядок постачання вакцин в Україну.

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Оскільки спершу в Україну надійде партія вакцин від Pfizer-BioNTech, то імунізація груп ризику розпочнеться саме з цих препаратів.

Потім Україна отримає партію вакцин виробництва AstraZeneca у розмірі майже 4 мільйонів доз. Вона повинна надійти у розмірі близько 4 мільйонів до кінця другого кварталу 2021 року.

Віктор Ляшко “Так, дійсно, механізм COVAX підтвердив, що в Україну надійде 117 тисяч доз вакцини мРНК, тобто виробника Pfizer, яка дозволена Всесвітньою організацією охорони здоров'я для використання в екстрених умовах. Пізніше Україна може ще додатково звертатися до COVAX та отримувати Pfizer, але це вже буде наступна поставка – у середині квітня”.

Що ще розповів Ляшко

Санлікар вкотре наголосив, що вакцинація розпочнеться з медичних працівників та інших робітників, які працюють із хворими на коронавірус в лікарнях.

Під час наступного етапу вакцинуватимуть працівників екстреної медичної допомоги. У першу чергу – диспетчерів, а в другу – бригади, які виїжджають на виклики пацієнтів з COVID-19.

Вакцина AstraZeneca повинна отримати прекваліфікацію Всесвітньої організації охорони здоров'я вже на цьому тижні.

МОЗ очікує підписання очільником МОЗ Максимом Степановим договорів щодо постачання вакцини за бюджетні кошти.



План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу