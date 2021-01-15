За останній час стало зрозуміло, що всі люди переносять коронавірусну хворобу по-різному – у когось важкий перебіг, а у когось безсимптомний перебіг. Але для людей, які звикли вести активний спосіб життя і займатися спортом, часто хвилює питання, чи можна навантажувати себе фізичними вправами.

Передусім варто проконсультуватися зі своїм лікарем – лише проаналізувавши ваш стан та всі симптоми, він зможе вам дати чіткі рекомендації, пише MedicineNet.

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Водночас, за словами вчених, під час застуди чи грипу краще таки не навантажувати себе занадто важкими фізичними вправами.

Якщо ви почуваєтесь добре, замініть інтенсивні навантаження легшими. Зокрема, замість бігу вийдіть на прогулянку і просто пройдіться на свіжому повітрі,

– йдеться в дослідженні.

Ось, що радять фахівці:

Якщо у вас піднялась температура, незалежно від того, спричинена вона COVID-19, грипом чи іншим вірусом, варто повністю відмовитись від занять спортом.

Якщо у вас діагностували COVID-19, варто утриматися від фізичних вправ не лише на перші 10 днів, коли потрібно ізолюватись, але і ще на один тиждень.

Повернення до звичної спортивної рутини після відновлення має бути поступовим, особливо, якщо під час хвороби у вас був кашель, втома і проблеми з диханням.