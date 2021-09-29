Спорт не допоможе наростити м'язи за однієї причини

Експеримент показав, що фізичні навантаження не приведуть до бажаного результату, якщо мікрофлора кишківника пошкоджена. Ця поломка порушує механізм, що живить зростаючі м'язи.

Відкриття має важливе значення як для звичайних людей, які бажають отримати гарний рельєф торсу, так і для пацієнтів з вродженою чи набутою на тлі хвороби дистрофією м'язів (це зазвичай спостерігається при старінні або раку).

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Чому це важливо

Мікробіота кишківника – це трильйони бактерій і мікроорганізмів. Біорізноманіття і переважання корисних бактерій роблять значний вплив на більшість систем і органів тіла. Тепер вчені визначили, що стан м'язів також від цього залежить.

Що показали дослідження

Експерименти на моделях мишей показали, що для росту м'язів на тлі регулярної фізичної активності необхідний здоровий кишківник.

Протягом 9 тижнів гризуни могли вільно вправлятися в бігових колесах, проте одній групі мишей вчені разом з харчуванням давали антибіотик, який порушує склад мікрофлори кишківника. В кінці експерименту цей чинник справив визначальний вплив на стан м'язів.

Попри однакову фізичну активність, м'язи мишей з пошкодженої мікрофлорою кишківника не зміцнювалися і не росли так само активно, як у гризунів в першій групі.

Подальші дослідження

Автори зробили висновок, що це означає, що здорова мікробіота необхідна для повноцінного росту скелетних м'язів після тренування. Причина в тому, що мікрофлора виробляє необхідні речовини для розвитку м'язів.

Поки автори не знають точно, що це за з'єднання. Проте їх ідентифікація має критичне значення для лікування пацієнтів з дистрофією м'язів. Тож надалі їх можна буде використовувати для стимуляції росту м'язів як на тлі вроджених і набутих хвороб, так і при старінні.

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Тим часом дані японського експерименту показали, що для відновлення м'язів необхідно їсти менше цукру. Відмовилося, що високий рівень глюкози негативно позначався на швидкості їх зростання.