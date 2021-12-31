Спорт звертає назад старіння мозку: вчені показали, яким чином

Науковці розкрили механізм, який зупиняє когнітивний спад під час старіння. Під час певного етапу він стимулює виробництво нових нейронів, необхідних для пам'яті та навчання.

Зміна способу життя на користь активних фізичних навантажень вважається одним з головних методів профілактики нейродегенеративних захворювань, зокрема хворобу Альцгеймера. Тож науковці з університету Квінсленду захотіли визначити механізм впливу спорту на мозок.

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Дослідження проводилось на лабораторних мишах

Під час експериментів вчені встановили, що 35 днів довільних фізичних вправ для мишей було достатньо для покращення функції пам'яті та навчання. Тим часом короткі чи тривалі навантаження не показали помітного ефекту.

Ймовірно, тривалі навантаження не є корисними для мозку, оскільки для запуску нейрогенезу потрібний і відпочинок. Не менш цікаві висновки було отримано після вивчення механізму цього процесу.

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Виявилося, що на тлі фізичних навантажень рівень гормону росту соматотропіну (GH) досягає свого піку.

Коли вчені стимулювали підвищення GH у малорухливих мишей, вони змогли продемонструвати аналогічні позитивні результати для когнітивних навичок.

GH стимулював виробництво нових нейронів у гіпокампі – області мозку, яка відіграє критичну роль для навчання та пам'яті. Автори роботи заявили, що це є додатковим доказом, що втрата когнітивних функцій у літніх людей безпосередньо пов'язана зі зниженням виробництва нових нейронів.

Це дослідження вкотре підтверджує користь фізичних вправ для уповільнення старіння мозку і вказує на нові можливості розробки терапії проти деменції на основі цього механізму