Японські дослідники виявили, що фізично активні діти мають вищі когнітивні здібності. Дослідження тривало понад 12 років. То, автори дослідження вкотре наголосили, що батькам варто подбати про те, аби їхні діти були залучені до занять спортом.

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Як проводили дослідження

Щоб вивчити вплив від занять спортом на когнітивні функції в довгостроковій перспективі, вчені проаналізували дані 214 добровольців у віці від 26 до 69 років.

Про рівень фізичної активності в дитинстві учасники повідомляли за допомогою докладної анкети. Крім цього, вчені враховували рівень освіти учасників та їхніх батьків, кількість братів і сестер, а також активність людини в зрілому віці.

Функціональні і структурні зміни в головному мозку оцінювалися по знімках МРТ. Мозок розділили на 360 областей і для кожної з них були отримані функціональні і структурні параметри.

Когнітивні здібності перевіряли за спеціальним тестом.

Спорт в дитинстві забезпечить здоров'я в старості

Позитивний взаємозв'язок між фізичними вправами і когнітивними здібностями проявився в посиленні міжпівкульних зв'язків і більшій товщині кори головного мозку.

Кількість помилок в когнітивному тесті була нижче серед тих, що більш активно займався спортом в дитинстві.

Цікаво! Значного впливу спорту після 12 років на когнітивні здібності вчені не зафіксували. Ймовірно, це говорить про те, що для розвитку мозку ключовим періодом є дитинство.

Перспектива відкриття

Отримані результати знову підкреслюють важливість фізичної активності на початку життя.

Тепер вчені мають переконливі докази, що заняття спортом покращують не тільки мускулатуру і координацію дітей, а й безпосередньо впливають на пам'ять і пізнання в довгостроковій перспективі.