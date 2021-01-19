Група японських дослідників виявила речовину, здатну руйнувати зістарені клітини, не руйнуючи при цьому активні. Препарат впливатиме лише на ті клітини, які пов'язують зі старінням, а також із розвитком захворювань – артеріосклерозу і діабету.

Команда вчених з університетів Токіо, Ніїгата і Кюсю опублікувала результати своїх досліджень в журналі Science. Ймовірно, їхнє відкриття допоможе лікувати хвороби, пов’язані зі старінням організму.

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Як пояснюють процес впливу на клітини

Коли клітини піддаються стресу, вони перетворюються на старіючі клітини. З віком вони накопичуються в організмі, провокуючи різні захворювання.

Вчені шукали ген, необхідний для виживання старіючої клітини, і визначили глутаміназу 1 — GLS1 — як ген, пов'язаний з метаболізмом глутаміну.

Що запропонували вчені

Дослідники виявили, що внутрішня частина цієї клітини підкислена через аномалію клітинних органел, через що GLS1 потрібно активно боротися з цим, щоб вижити.

Якщо ж ввести в організм глутамінази 1 з інгібітором (речовина, що сповільнює або зупиняє хід хімічних реакцій), то старіючі клітини в організмі відмирають.

Таким чином фахівці підтвердили поліпшення функцій нирок, легенів і печінки. Покращення також спостерігалися у мишей з атеросклерозом або діабетом.

Перспектива відкриття

Очікується, що інгібітор матиме аналогічні ефекти на людський організм, оскільки було встановлено, що GLS1 в організмі людини також стає більш активним з віком.

Крім того, інгібітор GLS1 вже використовувався в клінічних випробуваннях як кандидат для лікування раку.

У найближчі 5−10 років команда планує продовжити свої дослідження і перевести їх на практику — вони впевнені, що так можна буде лікувати деменцію та інші хвороби, пов’язані зі старінням людини.