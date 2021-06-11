Алкоголь згубно впливає на здоров'я

Не секрет, що надмірне вживання алкоголю може призвести не лише до раку, воно також пов'язане з низкою проблем, зокрема передчасною смертю, хворобами серця, проблемами з травленням і підвищеним ризиком деменції.

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Вчені наголосили, що така комбінація застережень населення про зв'язок раку і алкоголю може бути корисною пропагандою здорового способу життя та відмови від алкоголю, зокрема.

Довідка: за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, вживання алкоголю може бути причиною до 7% передчасних смертей у всьому світі.

Інформація про алкоголь і рак, а також конкретний підрахунок кількості випитих напоїв – може впливати на свідомість людей – вони зменшують кількість споживання алкоголю,

– зауважили автори дослідження.

Деталі дослідження

У дослідженні учасники отримали три анкети для заповнення: 7995 людей заповнили перший, 4588 людей заповнили другий через три тижні, а 2687 людей закінчили опитування через три тижні після цього.

Учасників розділили на різні групи, яким показували різні рекламні оголошення і повідомлення про випивку.

Результати експерименту

У порівнянні з контрольною групою, ефективною виявилась лише одна комбінація – телевізійна реклама, яка пов'язує випивку і рак.

Йдеться про те, аби люди слідкували за кількістю випитих алкогольних напоїв, а не безконтрольно їх споживали – саме ця інформаційна кампанія виявилася однією з найбільш ефективних.

Це також була єдина комбінація, при якій люди дійсно значно знизили споживання алкоголю через 6 тижнів.

У той час як агентства охорони здоров'я також вивчали способи зробити випивку менш доступною і дорожчою, зрештою, зміна поведінки щодо алкоголю в довгостроковій перспективі буде визначатися особистим вибором.

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