Спосіб, який змінює алкогольні звички людей

Дослідники кажуть, що для того, аби спонукати людей відмовитися від вживання алкоголю, достатньо наголошувати про наслідки алкогольної залежності.

Алкоголь згубно впливає на здоров'я

Не секрет, що надмірне вживання алкоголю може призвести не лише до раку, воно також пов'язане з низкою проблем, зокрема передчасною смертю, хворобами серця, проблемами з травленням і підвищеним ризиком деменції.

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Вчені наголосили, що така комбінація застережень населення про зв'язок раку і алкоголю може бути корисною пропагандою здорового способу життя та відмови від алкоголю, зокрема.

: за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, вживання алкоголю може бути причиною до 7% передчасних смертей у всьому світі.

Інформація про алкоголь і рак, а також конкретний підрахунок кількості випитих напоїв – може впливати на свідомість людей – вони зменшують кількість споживання алкоголю,

– зауважили автори дослідження.

Деталі дослідження

У дослідженні учасники отримали три анкети для заповнення: 7995 людей заповнили перший, 4588 людей заповнили другий через три тижні, а 2687 людей закінчили опитування через три тижні після цього.

Учасників розділили на різні групи, яким показували різні рекламні оголошення і повідомлення про випивку.

Результати експерименту

У порівнянні з контрольною групою, ефективною виявилась лише одна комбінація – телевізійна реклама, яка пов'язує випивку і рак.

Йдеться про те, аби люди слідкували за кількістю випитих алкогольних напоїв, а не безконтрольно їх споживали – саме ця інформаційна кампанія виявилася однією з найбільш ефективних.

Це також була єдина комбінація, при якій люди дійсно значно знизили споживання алкоголю через 6 тижнів.

У той час як агентства охорони здоров'я також вивчали способи зробити випивку менш доступною і дорожчою, зрештою, зміна поведінки щодо алкоголю в довгостроковій перспективі буде визначатися особистим вибором.