Назвали фактор, який впливає на ризик виникнення деменції більше, ніж вік

Згідно з новим дослідженням, люди без факторів ризику деменції, таких як куріння, діабет або втрата слуху, мають однаковий стан здоров’я мозку, як і люди, які на 10 – 20 років молодші за них.

Дослідження показало, що один фактор ризику деменції може знизити когнітивні функції на еквівалент до трьох років старіння.

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Фактори способу життя можуть бути важливішими, ніж вік, у визначенні рівня когнітивних функцій людини. Це чудова новина, оскільки ви можете багато зробити, щоб змінити ці фактори, наприклад, контролювати діабет, усунути втрату слуху та кинути палити,

– розповіла доктор Анналіз Лаплум, докторант Дослідницького інституту Ротмана (RRI) Baycrest.

Як відбувалося дослідження

Дослідження є одним із перших, у якому розглядаються фактори ризику розвитку деменції, пов’язані зі способом життя. Більшість досліджень такого характеру розглядають середній і літній вік, але у цьому дослідженні включили дані учасників у віці від 18 років і виявили, що фактори ризику негативно впливають на когнітивні показники в усіх вікових групах.

Дослідження включало дані 22 117 людей віком від 18 до 89 років, які пройшли оцінку здоров'я мозку Cogniciti, розроблену Baycrest. Учасники проходили тест у себе вдома, перейшовши на сайт Cogniciti. Виконання тесту займає близько 20 хвилин і складається з базової анкети та чотирьох когнітивних завдань.

Науковці досліджували продуктивність учасників у тестах на пам’ять і увагу, а також те, як на це вплинули вісім факторів ризику розвитку деменції: низька освіта, втрата слуху, черепно-мозкова травма, зловживання алкоголем або психоактивними речовинами, гіпертонія, куріння (зараз або протягом останніх чотирьох років), діабет і депресія.

Спосіб життя впливає на ризик деменції

Кожен фактор призводив до зниження когнітивних здібностей на три роки старіння, при цьому кожен додатковий фактор вносив однакове зниження. Наприклад, наявність трьох факторів ризику може призвести до зниження когнітивних здібностей, еквівалентного дев’ятирічній старості. Вплив факторів ризику посилювався з віком, як і кількість факторів ризику, які були у людей.