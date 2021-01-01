Напевно, майже кожна людина хотіла б мати чарівну таблетку, аби відтягнути процес старіння якомога далі. Поки що такої не існує, але є декілька способів, як можуть не лише сповільнити цей процес, а й навіть дещо його обернути.

Чому ми старіємо?

Коли люди говорять про те, що хочуть зберегти молодість, зазвичай мають на увазі зовнішній вигляд, енергію, здоров'я та ясний розум.

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Старіння – це природний процес, який спостерігається у всіх живих організмів. Під час цього процесу зникає здатність до розмноження і регенерації, організм втрачає здатність боротися з хворобами та поступово слабне, а тканини, тобто шкіра, волосся, зуби – починають руйнуватися.



Старіння – природний процес, але його можна сповільнити / Фото Pixabay

Чому це відбувається?

У міру старіння людини теломери (кінцівки хромосом) стають коротшими. Втрату їхньої довжини вважають маркером біологічного віку.

І хоч це процес, якого поки що неможливо уникнути, його точно можна сповільнити й навіть трішки обернути назад.

Наведемо простий приклад – якщо квітка у горщику в'яне занадто швидко, це означає, що їй чогось бракує, до прикладу води або інших поживних речовин. Але якщо вчасно це помітити та надати їй все необхідне, то через деякий час вона розквітає знову.

Так само й з нашим організмом. Все, що з ним відбувається, беззаперечно залежить від нашого способу життя.

Нещодавно вчені з Університету Наварри (Іспанія) встановили, що швидкість старіння залежить від того, що ми їмо. Окрім цього, згідно з їхніми даними, 3 або більше порції ультраобробленої їжі в день подвоюють шанси скорочення нитки ДНК і теломерів.

Ультраобробленими називають ті продукти, які виробляють промисловим способом. Така їжа не містить цільних продуктів й складається з суміші масел, жирів, цукрів, крохмалю та білків. А ще до них часто додають штучні ароматизатори, барвники, емульгатори, консерванти та інші добавки, які збільшують термін зберігання продукції, але разом з тим скорочують життя організму.



Чудовий приклад ультраобробленої їжі, яка пришвидшує старіння / Фото Pixabay

Можна обманути смак та зір, але організм не проведеш. Адже потреби в харчових речовинах формувалися у людей впродовж тривалої еволюції. Люди вживали багато рослинної їжі, яка зростала на чистому ґрунті та споживали те, що вполювали – без різноманітних шкідливих добавок, антибіотиків і трансжирів.

Більшість необхідних для організму мікронутрієнтів повинні надходити з їжею. За останні півстоліття навколишнє середовище дуже забруднилося й додатком до всього ще й харчові продукти стали багаті речовинами техногенного походження. Така продукція містить мало вітамінів, мінералів, поліфенольних сполук та необхідних мікронутрієнтів.

А багато таких культур, як кукурудза, картопля, соя, рапс, бавовна та томати є генетично модифікованими, адже так вони стійкіші до шкідників та хвороб.

Благо, 21 століття принесло й дещо хороше. Адже паралельно з цим для усунення дефіциту вітамінів та мінералів вчені розробили величезну кількість вітамінно-мінеральних комплексів, вживання яких запобігає дефіциту харчових речовин в організмі.

Але наш організм не дурень. Адже у природному середовищі вітаміни представлені в різних формах і комбінаціях з іншими речовинами. Тобто споживаючи, до прикладу, рибу, ми їмо не просто вітаміни, а цілий комплекс вітамінів і мінералів, з'єднаних з іншими компонентами їжі в природних співвідношеннях.

Окрім цього, існують вітаміни, які синтезувати неможливо. До прикладу, каротиноїди, яких в натуральних продуктах налічується до 600 видів (лікопен, зеаксантин, лютеїн, астаксантин тощо). Відтворити їх синтетично та “засунути в капсулу” фактично неможливо. Окрім цього, харчові продукти на стільки складні, що вчені щороку відкривають у їхньому складі все нові й нові речовини.

Нині наукова спільнота вивчає так звані мінорні компоненти їжі. Це біофлаваноїди, ізофлавони, поліфеноли, індол, ціанофлавоноіди, резвератрол та інші, які регулюють цілий ряд ферментів на генетичному рівні. Ці специфічні регулятори надходили в організм людини з натуральних харчових продуктів впродовж усієї еволюції.



У продуктах багато природних вітамінів, але у 21 столітті ми не можемо бути впевненими в тому, що ми їмо / Фото Pixabay

Що ж їсти у цьому техногенному світі, аби зберегти молодість, красу та здоров'я

Для того, аби зберегти здоров'я та молодість організму, потрібно споживати усі необхідні для нього компоненти, враховуючи мікронутрієнти і мінорні речовини. Зробити це можна за допомогою персоніфікованого харчування з урахуванням віку, статі, фізичного навантаження, особливостей обміну речовин. Також необхідно вживати вітаміни, мінерали, біофлавоноїди та інші компоненти й бажано в їх первозданній натуральній формі.

Повірте, коли ви полюбите свій організм та почнете дбати про нього, він віддячить вам тим самим. Надавши йому все необхідне для функціонування, про вік можна буде не турбуватися. Адже старіння – це не цифра у паспорті, а те, як ви виглядаєте, що ви відчуваєте та як себе почуваєте. Ідеальна формула – збалансований раціон, спорт та здоровий сон.

Якщо з двома останніми двома пунктами впоратись легше, то в умовах ери штучної їжі важко дотриматись здорового харчування. Але на допомогу може прийти Релайв-Баланс.

Це мультинутрієнтний функціонально-пептидний комплекс незамінних амінокислот, пептидів, вітамінів, мінералів, адаптогенів, антиоксидантів, поліфенолів отриманих шляхом ферментації та екстракції (при температурі до 40 градусів). Особливість цього комплексу в тому, що він містить 54 натуральних продукти рослинного та тваринного походження.

Всі компоненти Релайв Баланс перебувають в натуральних взаємозв'язках, діють синергійно та не шкодять організму.

Цей комплекс розробляли впродовж 7 років – весь цей час розробники визначали оптимальне та ефективне дозування. Результати досліджень були представлені на міжнародних конференціях: США, Канади, Іспанії, Японії, Росії та в інших країнах. Натомість дослідження, які відкривають нові противікові та регуляторні властивості препарату, тривають й дотепер. Адже оскільки Релайв Баланс містить у собі натуральну продукцію, дослідники з кожним разом все більше дізнаються про позитивні особливості його складників.



Релайв Баланс / tobeplus.com.ua