Справа не у метаболізмі: чому люди середнього віку частіше набирають вагу

Нове дослідження показує, що ваш метаболізм – швидкість спалювання калорій – насправді досягає свого піку набагато раніше у житті. А починає неминуче сповільнюватися пізніше, ніж ви могли здогадатися.

Тож, швидкість обміну речовин у віці від 20 до 60 років не може стати причиною збільшення ваги. З'ясувалося, що вона сповільнюється протягом всього життя поступово.

Увага Довели ефективність нового препарату для схуднення

Як проводили дослідження

Американські вчені проаналізували середню кількість спалених калорій у понад 6 600 людей.

Їхній вік складав від 1 тижня до 95 років.

Дослідження проводили у 29 країнах світу.

Що показали результати

Так, справді виявили, немовлята мали найвищі показники метаболізму, тобто найшвидше справлялися із обміном речовин. Потреба в енергії у дитини зростає протягом перших 12 місяців після народження. До 1 року життя дитина спалює калорії на 50% швидше, ніж доросла людина.

Щось відбувається всередині клітин дітей, що робить їх активнішими, і ми ще не знаємо, що це за процеси,

– сказав співавтор дослідження Герман Понцер.

Згодом, обмін речовин сповільнюється приблизно на 3% щороку. Так триває поки людина не досягне 20-річного віку.

Дослідники не помітили збільшення добової потреби в калоріях у підлітків, попри статеве дозрівання.

Значних змін обміну речовин вчені не помітили і в людей від 20 – 50 років. Навіть під час вагітності, потреба жінки в калоріях була ані більшою, ані меншою, ніж очікувалося, з огляду на збільшення її ваги через зростання дитини.

Вчені вважають, що збільшення об'ємів тіла у середньому віці ніяк не пов'язане з обміном речовин. Разом з тим, метаболізм людини починає знижуватися лише після 60 років. Уповільнення відбувається поступово, – лише 0,7% на рік.

Дослідники виявили, що людині у віці 90 років через втрату м'язової маси, яка спалює калорії швидше ніж жир, щодня потрібно споживати на 26% менше калорій, ніж у середньому віці.

Можна зробити висновок, що тканинний обмін, робота, яку виконують клітини, змінюється протягом життя не так, як вважалося раніше,

– сказали науковці.

Епідемія ожиріння

"Цікаво, що дослідники виявили дуже невеликі відмінності в загальних витратах енергії між молодим життям і середнім віком. Водночас більшість дорослих у розвинених країнах набирають вагу", – зазначив професор Том Сандерс з Королівського коледжу Лондона.

Професор вважає, що ці висновки підтверджують думку, що епідемія ожиріння підживлюється надмірним споживанням енергії з їжі, а не зменшенням витрат енергії.

Зверніть увагу Знайшли молекулу спалювання жиру