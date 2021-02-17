Чи справді антидепресанти викликають звикання

Антидепресанти допомагають полегшити симптоми депресії: поганий настрій, тривожність і занепад сил. Часто люди кажуть, що залежні від антидепресантів. Це не зовсім так.

Для чого використовують антидепресанти

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Деякі групи антидепресантів призначають для лікування станів:

хронічний біль – больові відчуття, які викликані пошкодженням нервової системи, коли біль виникає без очевидної причини, наприклад без удару. Може супроводжуватися печіння, поколювання або оніміння;

мігрень – тривалі напади головного болю;

нічне нетримання сечі;

булімія – харчовий розлад, при якому людина постійно хоче їсти та не може це контролювати. Антидепресанти при цьому входять в комплексне лікування;

припливи – раптове відчуття жару в області грудей, шиї та обличчя в період клімаксу. Під час припливів зазвичай посилюється потовиділення, частішає пульс;

обсесивно-компульсивний розлад – хвороба, яка викликає нав'язливі думки і компульсивні дії: людина постійно миє руки, певним чином розкладає предмети в будинку;

панічний розлад – у людини спонтанно виникають панічні атаки;

посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) – тривожний стан, який викликають стресові або страшні події.

Антидепресанти можуть викликати легкі побічні ефекти: головний біль, нудоту, неспокій, проблеми зі сном і сексом. Зазвичай вони тривають недовго – у міру того, як почне діяти препарат, ці ефекти будуть зменшуватися.

Звикання до антидепресантів

Антидепресанти не викликають звикання. Але якщо різко припинити лікування або пропустити кілька доз ліки, може виникнути синдром скасовання.

Симптоми синдрому скасування

занепокоєння;

проблеми зі сном;

нудота;

запаморочення;

млявість;

пітливість;

почуття дратівливості, занепокоєння.

Ці симптоми часто бувають легкими й проходять самі, але іноді тривають кілька місяців.

Відчуття залежності від антидепресантів часто виникає через те, що під час курсу лікування людина відчуває себе добре, а після скасування, симптоми депресії можуть повернутися. Це часто сприймається не як ознака повернення розладу, а як залежність від препаратів.

Перш ніж припинити приймання антидепресантів, потрібно проконсультуватися з психотерапевтом.