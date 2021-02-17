Чи справді антидепресанти викликають звикання

Джерело:Mayo Clinic
Антидепресанти допомагають полегшити симптоми депресії: поганий настрій, тривожність і занепад сил. Часто люди кажуть, що залежні від антидепресантів. Це не зовсім так.
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Деякі групи антидепресантів призначають для лікування станів:
Антидепресанти можуть викликати легкі побічні ефекти: головний біль, нудоту, неспокій, проблеми зі сном і сексом. Зазвичай вони тривають недовго – у міру того, як почне діяти препарат, ці ефекти будуть зменшуватися.
Антидепресанти не викликають звикання. Але якщо різко припинити лікування або пропустити кілька доз ліки, може виникнути синдром скасовання.
Симптоми синдрому скасування
Ці симптоми часто бувають легкими й проходять самі, але іноді тривають кілька місяців.
Відчуття залежності від антидепресантів часто виникає через те, що під час курсу лікування людина відчуває себе добре, а після скасування, симптоми депресії можуть повернутися. Це часто сприймається не як ознака повернення розладу, а як залежність від препаратів.
Перш ніж припинити приймання антидепресантів, потрібно проконсультуватися з психотерапевтом.