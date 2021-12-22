Багато людей, серед яких в основному чоловіки, пояснюють це тим, що чоловіки нібито просто розумніші за жінок. Тим часом дослідники з Австралії не знайшли жодних біологічних підстав для того, щоб так вважати.

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Сексизм чи біологія

Те, що жінка від природи має менші когнітивні здібності, ніж чоловік – поширена думка. Мовляв, її призначення не досягати успіху, а ростити дітей, дарувати світові красу і створювати домашній затишок. Особливо це твердження зміцнилося в XIX столітті завдяки Генрі Хевлоку Елліс – англійському лікарю, який стояв біля витоків сексології.

Він думав, що більший мозок чоловіків – причина найкращих когнітивних здібностей. Але відтоді минуло багато часу й вже давно відомо, що має значення не так розмір мозку, як, до прикладу, число нейронів.

Розмір мозку грає вирішальну роль лише у співвідношенні з масою тіла. До прикладу, мозок слона набагато більший за мозок людини, але це не означає, що слон розумніший за людину. Мозок чоловіка більший за мозок жінки, адже чоловіки, як правило, важать більше.

Аналіз свідчить, що стать не має значення

Вчені з Австралійського національного університету провели метааналіз 204 досліджень біологічних відмінностей індивідуальних рис, пов'язаних зі статтю у 220 видів тварин (які не належать до людиноподібних приматів), і визначили, що різниці практично немає.

Аналіз проводили за п'ятьма індивідуальними рисами:

сміливість,

агресія,

активність,

соціальність,

цікавість.

У жодного з видів тварин не спостерігали значних біологічних відмінностей, пов'язаних з індивідуальними рисами. Їх знайшли лише за окремими характеристиками: морфології тіла чи імунітету.

Ґрунтуючись на наших даних, якщо ми припустимо, що люди схожі на інших тварин, існує ймовірність, що в цьому світі буде стільки ж жінок з високими досягненнями, скільки чоловіків з такими. Виходячи з цієї ж логіки, є така ж висока ймовірність того, що така ж кількість чоловіків і жінок матимуть низькі показники досягнень,

– заявила біологиня і провідна авторка дослідження Лорен Харрісон з Австралійського національного університету.

Чому ж чоловіки частіше досягають успіху

Вищий відсоток соціальних досягнень серед чоловіків науковці пояснюють не біологією, а культурою. Жінки й справді частіше займаються будинком та дітьми, а чоловіки – добувають кошти. Другі частіше "виходять у світ", тому найчастіше проявляють себе в ньому. Так відбувається не тому, що хтось розумніший, а тому, що так "розділило ролі" суспільство.

Також варто додати, що багато століть жінки не мали права на освіту, їм не давали права голосувати й вони не могли обіймати керівних посад (а в деяких частинах світу це триває й досі). Зокрема, до XIX століття право на голосування надавалось жінкам локально та, як правило, супроводжувалось додатковими обмеженнями. Тож не дивно, що завдяки патріархату чоловіки більше закріпилися в історії, отримавши статус розумніших. Через це навіть у цивілізованому світі досі існує стереотипне ставлення до жінок.

До прикладу, наприкінці 90-их авторку серії романів про Гаррі Поттера Джоан Роулінг попросили вказувати ініціали Дж. К. Роулінг, аби читачі не зрозуміли, що вона жінка.