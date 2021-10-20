Чи справді COVID-вакцина допомагає дітям: аналіз даних у США

Центри з контролю і запобігання захворювань США (CDC) проаналізували, чи справді вакцина Pfizer, якою нині імунізують підлітків, допомагає їм легше перенести хворобу. Виявилось, що препарат на 93% ефективний для запобігання госпіталізації дітей у віці 12 – 18 років.

Перш ніж прийти до такого висновку, експерти проаналізували дані 179 пацієнтів з 19 дитячих лікарень. Вибірка невелика, але важливо розуміти, що діти значно рідше потрапляють до лікарень через COVID-19, ніж дорослі.

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Дослідження проводилося в період з червня по вересень 2021 року, коли штам коронавірусу Дельта був найбільш поширеним. 97% учасників дослідження не були вакциновані. Близько 16% з них потребували апаратів життєзабезпечення.

На думку CDC, ці дані "підкреслюють важливість вакцинації для захисту молоді США від важкого перебігу COVID-19".

До слова, нещодавно Pfizer-BioNTech запросили ліцензію у Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) на дозвіл вакцинації дітей у віці від 5 до 12 років.

Окрім цього, на початку вересня розробники повідомили про завершення випробувань препарату для вакцинації немовлят.

Вакцинація дітей у світі

США, ЄС та Велика Британія активно вакцинують підлітків у віці від 12 років. Для імунізації використовують вакцину від компаній Pfizer-BioNTech.

Від 6 вересня на Кубі почали щеплювати дітей у віці від 2 років.

Натомість у Словаччині імунізація проти коронавірусу доступна для всіх школярів віком від 5 років.

В Ізраїлі також дозволили вакцинувати проти коронавірусу дітей у віці від 5 – 11 років, але лише у тому випадку, якщо у них є серйозні хронічні хвороби, які можуть ускладнити перебіг COVID-19.

В Україні також можна вакцинувати дитину від 12 років, але у деяких випадках. Умови можна переглянути на сайті МОЗ.