Як їжею вплинути на тиск

На серце та судини сприятливо впливає здорове харчування. Зокрема, є дієти, які знижують високий тиск, наприклад DASН, згідно з якою потрібно скорочувати вживання солі, продуктів та напоїв із додаванням цукру та червоного м'яса.

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Краще включати до раціону більше фруктів, овочів, знежиреного молока, цільнозернових продуктів, риби, птиці, бобів та горіхів.

Щоб контролювати високий кров'яний тиск, потрібно:

їсти продукти з низьким вмістом жиру, солі та калорій;

читати етикетки на продуктах – звертати увагу на рівень трансжирів та насичених жирів;

використовувати спеції та трави, оцет, лимонний або фруктовий сік замість солі, щоб надати смаку їжі;

використовувати менше рослинного та вершкового масла, маргарину, кондитерського жиру та салатних заправок.

Як слідкувати за тиском

Щоб підтримувати нормальні показники артеріального тиску, потрібно його вимірювати хоч раз на рік. А якщо тиск періодично підвищується – спостерігатися у терапевта: він розповість про профілактику артеріальної гіпертензії та при необхідності призначить препарати для лікування.