Попередні дослідження коронавірусу у чоловіків

Підвищену вразливість чоловіків до COVID-19 пояснювали різними причинами, зокрема гормональними. Так, вчені Седарс-Сінай припустили, що гендерні відмінності перебігу хвороб можуть бути частково пов'язані із захисною дією жіночих статевих гормонів, тому їх можна використовувати в лікування чоловіків.

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Вони спробували додати до стандартної терапії пацієнтів чоловіків ін'єкції прогестерону і навіть отримали хороші результати, але широкого застосування цей метод лікування не мав. В іншому американському дослідженні вчені висунули гіпотезу, що причина полягає у нестачі тестостерону у деяких чоловіків.

Нове дослідження

Автори нового дослідження звернули увагу на те, що статева структура смертності помітно відрізняється в різних штатах США і припустили, що соціальні фактори можуть відігравати значно більшу роль. Вони проаналізували захворюваність та смертність у всіх штатах у період з квітня 2020 року по травень 2021 року, використовуючи унікальну методику, розроблену лабораторією GenderSci у Гарвардському університеті.

Коронавірус не такий небезпечний для чоловіків, як вважалось

Вчені виявили, що не менше 30% відмінностей щодо смертності можна віднести до соціальних особливостей залежно від регіону, таких як рівень доходів, умови праці, рівень освіти. Ще 10% віднесли до відмінностей у часі реєстрації випадків зараження та смерті.

Так, у штаті Коннектикут смертність серед жінок була вищою, ніж у чоловіків, протягом 22 тижнів. У штаті Нью-Йорк 72,7% смертей серед чоловіків сталися навесні 2020 року під час першої хвилі COVID-19, а зараз показники летальних наслідків вирівнялися.

У багатьох звітах органів охорони здоров'я вказується, що співвідношення смертності між чоловіками та жінками становить 2:1, однак у рамках цього дослідження цифри виявилися набагато скромнішими: у середньому 1,14:1. Вчені відзначили, що ці дані майже відповідають розриву у смертності чоловіків та жінок, який був ще до пандемії.