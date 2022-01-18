Чи справді куріння допомагає знайомитись та комунікувати з людьми

Вчені Великобританії вивчили вплив куріння на психосоціальні чинники та довели, що ця шкідлива звичка зовсім не така "соціальна", як здавалося раніше.

Куріння найчастіше розглядається як позитивний соціальний ритуал. Під час перекуру люди спілкуються, краще впізнають один одного і швидше стають приятелями. Вченим давно було цікаво, чи справді ця шкідлива звичка допомагає нам спілкуватися та заводити нових друзів, особливо у довгостроковій перспективі.

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Нове дослідження куріння

Дослідницька група Національного інституту серця та легень при Імперському коледжі Лондона висунула гіпотезу про те, що куріння насправді призводить до посилення соціальної ізоляції та самотності. Вчені використали національно репрезентативну вибірку курців старше 50 років. Дослідники простежили, як у цій групі змінювався рівень соціальної ізоляції та самотності. Вони виміряли показники на початковому рівні, а потім через 4, 8 та 12 років.

Самотність пов'язана з курінням

Вже на початку дослідження курці були самотніші і соціально ізольованіші у порівнянні з некурцями. Зокрема, вони з більшою ймовірністю жили самі, рідше спілкувалися з друзями та сім'єю поза домом та менше брали участь у громадській та культурній діяльності.

Крім того, куріння пов'язане зі значно більшим скороченням соціальних контактів, збільшенням соціальної ізоляції, а також значним збільшенням самотності через 4 роки спостереження. По суті, не було жодних доказів на підтримку ідеї про те, що куріння може бути просоціальним.

Нарешті, не було виявлено суттєвого зв'язку між курінням та будь-якими потенційними змінами у статусі спільного проживання, тобто самотні люди залишалися самотніми й надалі. Ці результати не залежали від жодних виявлених факторів (наприклад, статі або віку), а також від наявності діагнозів. Вчені зробили висновок, що куріння потенційно шкідливе для різних аспектів психосоціального здоров'я.

Раніше дослідження довело, найкраще, що може зробити курець для себе та близьких — це відмовитися від цигарок якнайшвидше. Це зменшить ризик появи цієї звички у їхніх дітей.