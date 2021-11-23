Інфікуватися коронавірусом таким способом зазвичай можна у випадку потрапляння в очі великих крапель з коронавірусною інфекцією. Натомість дрібні аерозолі зазвичай проникають через легені.
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Цей шлях передачі відіграє роль переважно для великих крапель. Для дрібних аерозолів набагато важливіший шлях через легені, оскільки вони мають величезну площу поверхні,
– зауважив Міхаель Рідікер.
До слова, у жовтні вчені з Німеччини знайшли ще одне підтвердження того, що коронавірус може проникати в сітківку ока та розмножуватись там.
Як проводилось дослідження:
- Вчені використали органели сітківки людини – тривимірні культури тканин зі стовбурових клітин людини, які нагадують орган за морфологією та функціями.
- Зрілі органели сітківки піддали дії SARS-CoV-2 та детально вивчили їх, порівнюючи з контрольними (неінфікованими) зразками.
- За допомогою аналізу ПЛР вчені виявили в інфікованих зразках рибонуклеїнову кислоту вірусу. Для вимірювання активних вірусних концентрацій науковці використовували аналіз вірусних бляшок, які продукувались зараженими органелами.
- Біологи пояснили, що поява вірусних бляшок вказувала на "формування нового вірусного потомства".
Про те, що SARS-Cov-2 може проникати в очі та зберігатися там досить тривалий час стало відомо ще на початку пандемії. У квітні минулого року італійські вчені виявили SARS-CoV-2 в виділеннях очей пацієнтки.