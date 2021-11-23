Чи справді можна інфікуватися коронавірусом через очі

Ризик інфікування коронавірусом через очі існує. Про це розповів відомий дослідник ризиків зараження вірусами Міхаель Рідікер.

Інфікуватися коронавірусом таким способом зазвичай можна у випадку потрапляння в очі великих крапель з коронавірусною інфекцією. Натомість дрібні аерозолі зазвичай проникають через легені.

До теми Чим старша людина, тим більше у неї виробляється антитіл: дослідження

Цей шлях передачі відіграє роль переважно для великих крапель. Для дрібних аерозолів набагато важливіший шлях через легені, оскільки вони мають величезну площу поверхні,

– зауважив Міхаель Рідікер.

До слова, у жовтні вчені з Німеччини знайшли ще одне підтвердження того, що коронавірус може проникати в сітківку ока та розмножуватись там.

Як проводилось дослідження:

Вчені використали органели сітківки людини – тривимірні культури тканин зі стовбурових клітин людини, які нагадують орган за морфологією та функціями.

Зрілі органели сітківки піддали дії SARS-CoV-2 та детально вивчили їх, порівнюючи з контрольними (неінфікованими) зразками.

За допомогою аналізу ПЛР вчені виявили в інфікованих зразках рибонуклеїнову кислоту вірусу. Для вимірювання активних вірусних концентрацій науковці використовували аналіз вірусних бляшок, які продукувались зараженими органелами.

Біологи пояснили, що поява вірусних бляшок вказувала на "формування нового вірусного потомства".

Про те, що SARS-Cov-2 може проникати в очі та зберігатися там досить тривалий час стало відомо ще на початку пандемії. У квітні минулого року італійські вчені виявили SARS-CoV-2 в виділеннях очей пацієнтки.