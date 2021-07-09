Користь пастеризованих молочних продуктів

Процес нагрівання при ультрапастеризації та пастеризації знижує ефективність деяких ферментів в молоці, але вони не настільки важливі для здоров'я людини. У пастеризованому молоці буває менше поживних речовин, але зазвичай їх можна отримати з інших джерел.

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Наприклад, вміст вітаміну С зменшується при пастеризації, але сире молоко – не основне джерело цього вітаміну. Крім того, деякі виробники часто збагачують пастеризоване молоко вітаміном D, який допомагає засвоюватися кальцію. У незбагаченому молоці концентрація цього вітаміну менша.

Що робити, якщо не хочете пастеризовані продукти

Якщо, попри небезпеку інфікування хвороботворними бактеріями, ви вибираєте непастеризовані молоко або вершки, переконайтеся, що ці продукти зберігаються в холодильнику, тому що їхній термін придатності строго обмежений і вони можуть швидко зіпсуватися.

На упаковках з сирим молоком мають бути позначки про те, що його не пастеризували. Якщо є така мітка, це означає, що продукт може містити шкідливі бактерії, які викликають харчове отруєння або інфекційне захворювання.

Якщо мітки немає, можна уточнити у фермера, чи є дозвіл на продаж, і розпитати про умови зберігання молока.

Пам'ятайте, що й інші молочні продукти можуть виготовлятися з непастеризованого молока, в тому числі деякі сири, тому обов'язково перевіряйте упаковку та етикетки.

Особливо схильні до харчових отруєнь діти, люди з хронічними захворюваннями, вагітні жінки та літні люди. Їм рекомендується пити тільки пастеризоване або ультрапастеризоване молоко.